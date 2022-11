L’indagine sulla morte di David Rossi

Sono indagati dalla procura di Genova, per falso aggravato, i tre magistrati titolari del fascicolo sulla morte di David Rossi, l’ex capo comunicazione di Mps precipitato fatalmente dalla finestra del suo ufficio a Siena il 6 marzo 2013. Lo riporta il quotidiano La Verità. I tre magistrati sono Nicola Marini, l’unico ancora alla procura di Siena di cui è procuratore capo facente funzione, Aldo Natalini, e Antonino Nastasi, quest’ultimo oggi pm a Firenze.

Dovranno presentarsi davanti ai colleghi di Genova, per essere interrogati in merito a contestazioni relative alla mancata verbalizzazione della perquisizione, con annessa ispezione informatica e sequestro, della stanza usata da Rossi. Secondo la ricostruzione del quotidiano i tre pm, nel verbale del 7 marzo, “omettevano di attestare che nelle ore precedenti, e in particolare dalle 21,30 sino a circa mezzanotte del giorno precedente, avevano già fatto ingresso nella predetta stanza prima che la stessa venisse fotoripresa dal personale della polizia scientifica”.

In quell’occasione, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero “manipolato e spostato oggetti senza redigere alcun verbale delle operazioni compiute e senza dare atto del personale di polizia giudiziaria che insieme a loro avevano proceduto a questo sopralluogo”. Gli interrogatori dei magistrati inizieranno mercoledì nella caserma del nucleo di polizia economico-finanziaria di Genova. Nell’inchiesta è confluita anche la relazione finale approvata a settembre (senza unanimità) dalla commissione parlamentare sulla morte di Rossi.

“È un passaggio molto importante. Non mi ergo a giudice né a pm né ad avvocato, ma penso che, dopo un po’ di tempo, questo atto farà ulteriore chiarezza”, ha commentato la notizia il deputato FdI Walter Rizzetto, membro della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi nella scorsa legislatura. “Dopo la chiusura anticipata della scorsa legislatura – ha aggiunto Rizzetto – ho presentato una proposta per l’istituzione di una nuova Commissione di inchiesta: penso e spero che quando sarà calendarizzata ed istituita avremo notizie più fresche rispetto a questa indagine”.