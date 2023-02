Axa vende l'8% di Mps: plusvalenza da 33 milioni

Vendita del pacchetto completata

Il gruppo assicurativo francese Axa ha completato la vendita di 100.000.000 di azioni in Banca Monte Dei Paschi di Siena, che rappresentano il 7,94% del capitale azionario della banca, al prezzo di 2,33 euro per azione (per un importo totale di 233 milioni di euro) in una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata agli investitori istituzionali. Considerando che le azioni della banca senese hanno chiuso ieri a quota 2,7445 euro per azione, la vendita è avvenuta con uno sconto del 15%.

Ad Axa resta lo 0,0007%

Axa mantiene quindi lo 0,0007% del capitale azionario della banca. L’operazione avviene in un momento molto particolare in vista della prossima assemblea degli azionisti. “In qualità di partner di lunga data della Banca, Axa ha sostenuto la Banca partecipando al suo più recente aumento di capitale come investimento finanziario. Poiché Axa non desidera essere rappresentata nel consiglio di amministrazione in occasione della prossima assemblea generale degli azionisti della Banca, né influenzare la più ampia strategia a lungo termine della Banca, Axa ritiene opportuno vendere la partecipazione acquistata nell’aumento di capitale”, si legge nella nota. Così come i francesi hanno voluto evidenziare che l’offerta “non incide in alcun modo sulla partnership di Axa con la Banca o sull’impegno di Axa nel mercato italiano”.

Da ricordare che Axa era salito nell’azionariato della banca toscana nel 2022 quando aveva aderito all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro diventando il secondo azionista di Mps dietro al governo che detiene il 64% della banca.