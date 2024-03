Mps, il Tesoro vende il 12,5%. Vale 650 milioni

Il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini (in inglese Accelerated Book Building, ABB) per la cessione di 157.461.214 azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena corrispondenti a circa il 12,5% del capitale sociale della banca.

La procedura è stata avviata attraverso un consorzio di banche costituito da BofA, Citigroup, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri, si legge in una nota.

Nell’ambito dell’operazione è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni della banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato. Lo scorso novembre il Tesoro ha venduto il 25% del capitale sociale a un corrispettivo per azione di 2,92 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni di euro.

Al prezzo di chiusura odierno, pari a 4,256 euro per azione, il 12,5% della società varrebbe oltre 670 milioni di euro. Queste operazioni incorporano però di solito uno sconto: a novembre è stato del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha attualmente il 39,23% del capitale sociale, secondo quanto riportato dal sito della banca senese. (Teleborsa)