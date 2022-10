Il nuovo governo Meloni sarà politico

“Il nostro sarà il governo più politico di sempre”. Suonano quasi come una sfida le parole pronunciate dalla presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al termine di una giornata di lavoro a Montecitorio. La premier in pectore ha trattato e approfondito i dossier che l’Italia si trova ad affrontare nell’immediato, dal caro-bollette all’approvvigionamento energetico, passando per la legge di Bilancio. “I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari – ha precisato la Meloni -. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte: nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati”.

Si cerca, invece, ancora la quadra sui nomi dei ministri. Matteo Salvini ha fatto sapere che la Lega non ha pretese né preclusioni, lavora per un’intesa soddisfacente nel centrodestra e conferma di avere le idee chiare sulla propria squadra e sui dossier più urgenti. “La coalizione dev’essere all’altezza delle emergenze del Paese e delle aspettative degli elettori”, ha ribadito il segretario del Carroccio, che ha fatto sapere di auspicare al più presto un vertice con Meloni e Silvio Berlusconi.

Intanto, la deputata di Forza Italia, Licia Ronzulli, cerca di frenare le indiscrezioni che la darebbero vicina ad un incarico nel prossimo governo, incarico sul cui, però, Fratelli d’Italia avrebbe posto il veto. “Avete fatto un casino per niente. Nessuno ha mai parlato di questo”, ha replicato l’onorevole.