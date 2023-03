C'è anche l'offerta di Cdp e Macquarie per le rete Tim. Kkr rilancia o mette il veto?

Il via libera del cda

Finalmente è arrivata. La tanto attesa offerta di Cassa Depositi e Prestiti e del fondo australiano Macquarie per la rete Tim ha avuto il via libera del consiglio di amministrazione di Cdp: nello scarno comunicato si legge che si tratta di un’offerta non vincolante, rivolta a un perimetro che ricomprende oltre all’infrastruttura anche la partecipazione in Sparkle, con il 31 marzo come termine ultimo.

Da domani (con ogni probabilità la proposta di Cdp, che è il secondo azionista di Tim con il 9,9%, sarà recapitata già nelle prossime ore) i consiglieri dell’ex monopolista della telefonia avranno sul tavolo due offerte, entrambe non vincolanti, quella del fondo americano Kkr presentata lo scorso 2 febbraio e prorogata fino al prossimo 24 marzo. E quella della società controllata dal Tesoro e guidata dall’ex Bei Dario Scannapieco.

Il confronto tra le offerte

Confronti ufficiali sono impossibili visto che di notizie ufficiali, soprattutto sul prezzo e sulle clausole, che pare possano far aumentare la liquidità messa sul piatto, non ce ne sono. Quindi bisogna stare alle indiscrezioni che parlano di due proposte che si equivalgono con la Cassa che però metterebbe sul piatto una parte cash più rilevante, circa 10 miliardi ai quali si aggiungerebbero 8 di debito e due di earn out. Complessivamente si aggirerebbero entrambe intorno ai 20 miliardi. Tra le altre cose ci sarà da capire la valutazione data a Fibercop, la società della fibra ottica di Tim di cui Kkr ha il 37,5% acquistato per 1,8 miliardi.

Due le domande immediate. Cosa ne pensano gli altri attori della partita? Kkr in primis e quindi Vivendi che è il primo azionista di Tim. Kkr al momento ha una doppia strada. Il Cda di Tim pur apprezzando l’offerta ha chiarito che non la valutazione della rete non rispecchia le aspettative di Tim e che è quindi necessario un rilancio. Che dovrebbe avvenire nei prossimi venti giorni. Non solo. Perché non bisogna dimenticare che il fondo Usa ha potere di veto su qualunque operazione straordinaria che riguardi Fibercop. Quindi potrebbe mettersi di traverso.

La posizione dei francesi

Vivendi dal canto suo resta a guardare sperando che arrivi un’offerta che rispecchi in pieno o si avvicini il più possibile alla sua valutazione di 31 miliardi della rete. Dopo l’uscita di Arnaud de Puyfontaine dal cda non ha nessun rappresentante in consiglio, ma potrebbe comunque bloccare l’operazione nell’assemblea degli azionisti. Insomma la situazione è fluida e dopo la presentazione ufficiale della proposta di Cdp e Macquarie è prevedibile un effetto domino.