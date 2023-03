Oggi il Cdm su bollette, concorrenza e appalti: tutte le novità

Dai bonus per le bollette al codice degli appalti

Il CdM atteso per questo pomeriggio metterà molta carne al fuoco, rispondendo anche ad una serie di urgenze, come ad esempio quella die costi dell’energia o la semplificazione burocratica per i piccoli lavori che i comuni devono effettuare (la caldaia di una scuola, l’acquisto di una altalena di un parco giochi e così via).

Le bollette

Il primo capitolo al vaglio del CdM riguarda il rinnovo degli aiuti per le famiglie per pagare le bollette di luce e gas. Stanziati solo 5 miliardi dai 20 miliardi precedenti, grazie al calo delle quotazioni del gas sono caracollate sui mercati internazionali.

Se per il gas viene confermata l’IVA al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema sino a giugno. Per l’elettricità si prevede la reintroduzione degli oneri di sistema con una serie di aggiustamenti. Ma il MEF sta vagliando per contenere questa voce in bolletta.

Confermato anche il bonus sociale in forma estesa per aiutare le famiglie a pagare le utenze: la soglia Isee per ottenere il bonus è stata elevata a 15mila euro.

Il nuovo decreto introduce anche il bonus termico in vigore dal 1° ottobre, in coincidenza con l’inizio della stagione dei riscaldamenti. Questo contributo, a differenza del bonus sociale, sarà riconosciuto a tutte le famiglie indistintamente, col superamento di una data soglia del prezzo del gas.

Per le imprese viene confermato il credito d’imposta, che scatterebbe al superamento di una certa soglia di prezzo del gas, individuata in 70 euro per megawattora. Al di sotto di questa soglia il credito d’imposta scenderebbe dal 45% al 20% per le imprese energivore ed al 10% per le altre.

Ddl concorrenza

L’altro filone che sarà posto al vaglio del CdM sarà il ddl concorrenza che si compone di 11 articoli ed introduce una serie di misure finalizzate a garantire un mercato più competitivo in alcuni specifici settori.

Tratterà del potenziamento della rete elettrica nazionale e della promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti per favorire il risparmio energetico. E ancora affronterà il tema dell’estensione dei poteri di determinazione tariffaria dell’Arera nel settore del teleriscaldamento.

Fra i temi in discussione anche la disciplina del commercio ambulante, per superare le contestazioni scaturite dalla direttiva Bolkestein, che ha colpito ambulanti, concessioni balneari e rivendita di giornali.

Il nuovo codice appalti

Il governo stasera esaminerà anche il nuovo codice appalti firmato Salvini, a soli sette anni dall’ultima riforma firmata Delrio-Cantone, che si è rivelato pieno di falle.

Il codice Salvini tenta di superare la burocrazia, anche rispondendo alle lungaggini degli iter autorizzativi presso le soprintendenze. Per i piccoli appalti viene disposto l’affidamento diretto e per le opere di medio valore la possibilità di scegliere. Fra le novità anche l’appalto integrato per i comuni non dotati di risorse umane negli uffici tecnici per gestire in proprio gli appalti.

(Teleborsa)