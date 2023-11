Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Casta Diva

Nel segmento Euronext Growth Milan ieri il titolo protagonista è stato CASTA DIVA con un rialzo del +13.60% (con punta da +14.90% durante la sessione), salita da 1.14euro della chiusura di martedi a 1.31Euro, chiudendo poi a 1.2950Euro. La società, attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, nella serata di martedi aveva annunciato l’acquisto del 100% di Akita, una delle più importanti case di produzione di spot pubblicitari in Italia. Il valore del 100% di Akita e’ di 8,3 milioni di euro (calcolo basato sull’andamento economico/finanziario degli ultimi tre esercizi). Nel 2022 la società Akita aveva sviluppato ricavi per oltre 14,7 milioni, per un utile netto di 2,2 milioni. Tramite questa operazione la Business Unit Video Production di Casta Diva diventa leader del mercato italiano degli spot, con un fatturato complessivo di circa 26,6 milioni di euro. ll valore del 100% di Akita e’ stato determinato in 8,3 milioni di euro e calcolato sulla base dell’andamento economico e finanziario degli ultimi tre esercizi. Nel 2022 Akita ha sviluppato un valore della produzione di oltre 14,7 milioni, con Ebitda pari a 2,8 milioni e un utile netto a 2,2 milioni. Il management ha annunciato che a breve sarà pubblicato un nuovo Piano Industriale che terrà conto dell’impatto positivo dato dall’integrazione con Akita.