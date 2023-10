Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Amplifon

La recente trimestrale di Amplifon, seppur con numeri interessanti, ha deluso una parte degli investitori, che hanno deciso di prendere profitto, portando il titolo a cedere il -8.65% durante la sessione di lunedi, poi limando la perdita a livelli decisamente piu’ contenuti. In avvio di giornata infatti i prezzi erano saliti sino a 26.81Euro, per poi scendere velocemente sino a toccare i 24.49Euro. Ma si deve evidenziare come il ribasso di Amplifon a Piazza Affari sia in essere da mesi, oramai, e precisamente dai 35.70Euro di metà giugno. Da quei livelli ad oggi la performance è pertanto negativa del -31.40%. La dinamica ribassista non è quindi stata innescata da dati “mal digeriti” dal mercato – ancorchè buoni.