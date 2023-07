Opportunità di Borsa: trading sulle azioni Ely Lilly

Alla chiusura di venerdi 14/luglio il colosso farmaceutico statunitense ELI LILLY (LLY) quotato al NYSE, ha chiuso a +3.60% sulla notizia del raggiunto accordo di acquisizione per circa 1.93miliardi di dollari in contanti della Versanis Bio, azienda biofarmaceutica privata focalizzata sullo sviluppo di nuovi farmaci per malattie cardiometaboliche. Il prodotto di maggior interesse di Versanis è l’anticorpo monoclonale bimagrumab, valutato in uno studio di fase 2b come monoterapia ed anche in combinazione con Wegovy della Novo Nordisk negli adulti in sovrappeso od obesi. Gli azionisti di Versanis potrebbero ricevere un pagamento anticipato e pagamenti successivi al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo e vendita.