Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Fiera Milano

Il settore fieristico sta affrontando una fase delicata e complessa: gli sviluppi della pubblicità digitale sui media e le passate restrizioni alla mobilità hanno ridotto la necessità di mostre fisiche. Nel 2022 solo tre su diciotto organizzatori hanno registrato ricavi superiori a quelli di tre anni prima. Decine gli operatori del settore in tutto il mondo, ma sono europei i maggiori organizzatori di fiere. In Italia vi è FIERA MILANO, holding attiva nel settore fieristico e congressuale, gestisce i due quartieri espositivi di Fieramilano presso Rho, prima “location” nel contesto italiano con una superficie espositiva coperta di 345.000 metri quadrati e 60.000 di area esterna. Il maggiore polo europeo è quello tedesco della Hannover Messe, che si estende per 496.000 m2 (la sola parte al chiuso).