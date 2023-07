Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Johnson & Johnson

JOHNSON & JOHNSON ha comunicato i dati relativi al secondo semestre 2023, migliori delle aspettative, con ricavi a 25,53 miliardi di dollari (previsti 24,62 miliardi di dollari ) ed utile netto di 5,14 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,8 miliardi di dollari dello stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto ai prodotti da banco, mentre le vendite della divisione farmaceutica sono salite a 13,73 miliardi di dollari dai 13,32 miliardi di dollari dell’anno scorso. Più 13% per le entrate del settore Medtech pari a circa 7,79 miliardi di dollari, aiutate dall’acquisizione a dicembre scorso, dell’azienda di tecnologia medica cardiovascolare Abiomed. Su tali buoni dati la società ha alzato le prospettive per l’intero2023, annunciando un dividendo di 1.19dollari per azione per il terzo trimestre (dividendo in pagamento il 7 settembre agli azionisti risultanti al 28 agosto).