Opportunità di trading; analisi tecnica dell'azione MoonLake

Il settore biofarmaceutico ed in particolare le società focalizzate sull’immunologia sono interessanti obiettivi di acquisizioni rilevanti, come dimostra quella da 10,8 miliardi di dollari di Prometheus BioSciences Inc effettuata da Merck & Co. e l’acquisto da 2,4 miliardi di dollari di Dice Therapeutics da parte di Eli Lilly.