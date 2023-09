Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Saipem

Il petrolio Wti ha toccato gli 88 dollari al barile, portandosi ben sopra quota 65dollari, il “break even point” a cui i principali estrattori di petrolio occidentali operano. Si aprono pertanto le prospettive per ulteriori investimenti in questo settore ed a beneficiarne potrebbe essere anche SAIPEM, gruppo che opera nel settore dell’energia per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca di giacimenti, per la perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi e per la costruzione di oleodotti e gasdotti (nel 2021 è risultato l’appaltatore con i maggiori ricavi totali in Italia).