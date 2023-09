Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Sciuker Frames

Sessione negativa ieri a Piazza Affari per gran parte del listino italiano, tra cui il titolo Sciuker Frames, che ha chiuso a -10.64% (massimi a 4.99Euro e minimi a 4.21Euro, chiusura a 4.45Euro).

Accelerazione al ribasso

L’ accelerazione ribassista è stata innescata – dal punto di vista tecnico – dal cedimento di 5.30Euro, area dove – a luglio – si era fermato il precedente ripiegamento. SCIUKER FRAMES progetta e produce in Italia finestre in legno-alluminio e legno-vetro strutturale ed è operativa anche nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Ad agosto aveva reso noto di aver perfezionato le acquisizioni della società Diquigiovanni (specializzata nella produzione e installazione di infissi in PVC) e di D&V Serramenti, società attiva nella produzione di serramenti in PVC e alluminio.

La decisione del governo

Il titolo aveva aperto il 2023 a 7.00Euro, riuscendo a salire sino ad 8.60Euro in febbraio; poi la decisione del Governo Meloni di intervenire sul bonus 110%, sospendendo lo sconto in fattura e la cessione dei crediti di imposta per i nuovi interventi edilizi, impattava negativamente su Sciuker Frames, attivando un rovesciamento di fronte che si protraeva sino a luglio in area 5.30Euro, dove il titolo sembrava aver trovato una zona di “comfort” operativo.

Rialzo verticale

Il grafico ben evidenzia come il titolo sia salito verticalmente dai 0.65Euro (minimi di marzo 2020) sino agli 11.30Euro di fine 2021, moltiplicando ben 16volte il proprio valore in 19 mesi. Poi un altrettanto veloce declino: in soli 7 mesi perdeva circa la metà del proprio valore di Borsa (scendendo a 5.30Euro a luglio/2022).

Supporti e resistenze

La fase ribassista del titolo è in essere quindi da inizio 2022, ben prima della decisione governativa di qualche mese fa, che ne ha pero’ bloccato il tentativo di recupero. Il movimento ribassista in corso riporterà i prezzi a 4.25/4.15Euro, con rimbalzi a 4.75/5.05Euro (ritracciamenti). La resistenza settimanale di breve a 6.40Euro e quella principale a 7.10Euro mantengono pressione ribassista sui prezzi, evidenziando un ulteriore obiettivo ribassista a 3.20/2.95Euro, parte bassa del canale di oscillazione (v.grafico).