Opportunità di trading in Borsa: analisi della società Seco

Alla fine della sessione di venerdi a Piazza Affari, il nostro indice principale FTSEMIB segnava -0.92% e, tra i numerosi titoli in rosso, spiccava il -8.65% di SECO. La società, quotata al segmento Euronext, sviluppa e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia, dai computer miniaturizzati a sistemi complessi che integrano componenti hardware e software. Ha inoltre realizzato e mette a disposizione Clea, una piattaforma software di IoT ed AI analytics, end-to-end e sviluppata internamente, che in tempo reale restituisce agli utilizzatori informazioni ad alto valore aggiunto sulla base dei dati generati. Opera tramite 5 impianti produttivi, 10 centri di Ricerca e Sviluppo ed uffici commerciali in 10 Paesi, impiegando circa 800persone. La clientela annovera società leader dei settori medicale, aerospaziale, dell’automazione industriale, vending, fitness…