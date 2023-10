Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Stm

In una giornata caratterizzata da cambiamenti di fronte e listini europei in rosso, il titolo STM ha mantenuto ieri una spinta rialzista costante per tutta la seduta, partendo dai minimi di sessione registrati in mattinata a 35.12Euro, salendo sino a 39.38Euro, guadagnando pertanto il +12.10% nella sessione, trainando il listino.