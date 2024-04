Opportunità di trading a Wall Street. Analisi tecnica dell'azione Levi Strauss

A Wall Street strappo rialzista da +19.80% del titolo Levi Strauss & Co., una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento con negozi in più di 110 paesi. L’impulso agli acquisti, che ha riportato le quotazioni sui livelli del 2022, è stato innescato dal miglioramento delle previsioni dell’utile annuale del gruppo, grazie alle misure recentemente adottate dal nuovo Ceo, che ha provveduto a tagliare i costi e migliorare le vendite dirette al cliente (tramite negozi proprietari e lo shopping on-line). Il canale di vendita diretta al cliente rappresenta quasi la metà dei ricavi totali nel primo trimestre terminato il 25 febbraio. Il multiplo prezzo/utili di Levi’s è a 14,23; i concorrenti Under Armour (11.48) e Gap (17.97).