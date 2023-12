Opportunità di trading a Wall Street analisi tecnica dell'azione Oracle

Oracle è la più grande azienda di software per database al mondo. Lunedi sera ha pubblicato il suo rapporto sugli utili del secondo trimestre fiscale che ha evidenziato ricavi per 12,94 miliardi di dollari (la proiezione degli analisti era di 13,05 miliardi di dollari) ed un utile per azione rettificato di 1,34 dollari, battendo comunque la stima di LSEG (ex Refinitiv) che era di 1,32 dollari. Martedi, già dalle contrattazioni in preapertura, sono fioccati gli ordini di vendita con prezzi in ribasso dell’11.80% rispetto alla chiusura di lunedi (115.13$), scendendo a 101.30dollari, con spinta che ha prossimo obiettivo il raggiungimento di 98.50dollari.