Opportunità di trading al Nasdaq analisi tecnica dell'azione Microsoft

A Wall Street è partita la stagione delle trimestrali (appuntamento inderogabile per legge), in cui vengono illustrati i bilanci delle maggiori società statunitensi quotate al Dow Jones, allo Standard and Poor’s ed al Nasdaq. Si otterranno dati interessanti (non solo societari, ma anche e soprattutto di settore), valutazioni inerenti i risultati del 2023 ed il raffronto con le stime, che renderanno molto piu’ volatili i mercati azionari (battere le stime solitamente porta ad un apprezzamento del titolo).