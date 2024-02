Opportunità di trading al Nasdaq analisi tecnica di Arm Holding

Il settore tecnologico sta vivendo una fase esplosiva grazie all’intelligenza artificiale, la cui applicazione si sta propagando velocemente in ogni ambito, portando a performances stellari in Borsa per le società focalizzate sulla produzione di chip di fascia alta legati a tale settore. E sulla scia di NVIDIA – il principale beneficiario del boom AI – che in 12mesi è salita del +630% (da 196dollari febbr/2023 a 823dollari febbr/2024), gli investitori sono ora alla ricerca di azioni che possano sviluppare un percorso simile. Tra i principali produttori di chip vi è la britannica ARM Holdings, con sede a Cambridge, che progetta e sviluppa prodotti di unità di elaborazione centrale e tecnologie correlate. Nota soprattutto per la sua linea di processori basata sull’architettura ARM (da cui il nome dell’azienda) sviluppa anche system-on-a-chip, piattaforme hardware, infrastrutture e software sotto i marchi RealView e KEIL. La domanda legata all’intelligenza artificiale è stata la molla per la crescita delle licenze di Arm Holdings.