Opportunità di trading alla Borsa di Milano analisi tecnica dell'azione Gefran

Brillante seduta quella di ieri per il titolo GEFRAN, leader europeo nel settore dell’automazione industriale (sensori, azionamenti e sistemi di controllo per l’automazione delle macchine industriali), che ha chiuso la sessione guadagnando il +5.05% (dalla chiusura di venerdi scorso a 7.25Euro il rialzo è del +14.40%), riportandosi a 8.30Euro, sui livelli abbandonati un mese fa. Il rimbalzo in corso è indirizzato al raggiungimento di 8.50Euro e successivamente di area 9.00Euro; ripiegamenti a 7.70/7.30Euro. Su cedimento del supporto a 6.80Euro si avrebbe spinta ulteriore per 6.20Euro.