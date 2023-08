Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Intesa Sanpaolo

La decisione del governo di applicare una tassazione straordinaria una tantum del 40 % sull’aumento dei profitti 2023 degli istituti di credito italiani ha colpito tutto il settore europeo, con effetti sull’andamento dei titoli italiani in Borsa ben lungi dall’essere completi e ponendo una discriminante finanziaria e fiscale ulteriore all’interno dell’Unione Europea che in oltre 20 anni non è ancora riuscita a normalizzare ed uniformare l’approccio al segmento fiscale/tributario nè quello relativo ai bond governativi ed ancora nulla neppure relativamente all’approccio alla politica estera (avanti in ordine sparso). I rischi dati dal rialzo dei tassi di di interesse si riflette sulla gestione delle passività con implicazioni per la liquidità e il capitale, poiché prosciuga i depositi a livello di sistema e i tassi di interesse più elevati deprimono il valore delle attività a tasso fisso. Sulla base di queste considerazioni alcune delle agenzie di rating – ad esempio Moody’s – hanno tagliato il rating creditizio di una diecina di banche medio/piccole in Usa, mentre sul fronte europeo – che pure deve affrontare le stesse problematiche – non hanno apportato variazioni al rating.