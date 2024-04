Opportunità di trading. Analisi tecnica azione S. Ferragamo

Chiusura in rosso venerdi a -1.57% per il titolo SALVATORE FERRAGAMO, in una settimana caratterizzata dalle vendite a Piazza Affari, che hanno portato le quotazioni a 9.34Euro, sotto i minimi del 2020. Chiusura settimanale a 9.43Euro. Solo nell’ultima settimana il titolo ha perso il -14.54%. Il grafico illustra la tendenza ribassista pluriannuale per questo titolo che ha toccato i suoi massimi assoluti nel lontano 2015 a 32.55Euro.