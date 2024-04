Opportunità di trading, analisi tecnica dell'azione Brembo

BREMBO è l’ultima delle tante società italiane (tra le quali Campari, Cementir, Mediaset, Fca, Ferrari…) che hanno deciso di trasferire la sede legale nei Paesi Bassi. La sede fiscale della società rimarrà in Italia, le azioni Brembo continueranno ad essere quotate a Piazza Affari ma con un nuovo codice ISIN: NL0015001KT6 a partire dal 24 aprile 2024. La decisione era stata approvata dall’assemblea straordinaria degli azionisti il 27 luglio 2023. Adottando una nuova forma giuridica regolata dal diritto olandese, Brembo potrà potenziare il voto maggiorato, “con l’obiettivo di incentivare la stabilità dell’azionariato e la crescita per linee esterne“, ovvero per acquisizioni. La residenza fiscale e le attività rimarranno in Italia.