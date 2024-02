Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica azione Portobello

La settimana si è aperta lunedi’ con una seduta fitta di interessanti movimenti che hanno coinvolto soprattutto TOD’s (+18.37%) e Saras (-3.70%), ma su tutti spiccava anche il notevole rialzo di PORTOBELLO che ha chiuso la seduta a +12.38% dopo aver toccato anche punte da +17.62%. Titolo quotato al segmento Euronext Growth Milan, aveva chiuso venerdi a 8.40Euro per poi strappare al rialzo in apertura, sino a toccare quota 9.88euro, con volumi superiori sia alla seduta precedente sia alla media settimanale, aumentandone anche la volatilità bidirezionale. Il 7febbraio era stato reso noto che l’aumento di capitale deliberato era stato integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 8 milioni di euro.