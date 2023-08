Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Mps

La settimana si è aperta al rialzo per il titolo MONTE PASCHI che ha registrato ieri la migliore performance di tutte le blue chips dell’indice FTSEMIB, chiudendo a 2.77euro, in rialzo del +9.44%, con volumi elevati (sono stati scambiati circa 37,6 milioni di azioni). I buoni dati sulla semestrale dell’istituto: utile di 383,3 milioni di euro nel secondo semestre, in crescita del 62,6% rispetto al trimestre precedente e ben sopra il consensus di 217 milioni fornito dall’istituto di credito.