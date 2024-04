Opportunità di trading in Borsa. Analisi dell'azione Cairo

Giovedi giornata negativa per il titolo CAIRO COMMUNICATION che, a Piazza Affari, perdeva il 5% in mattinata (minimi a 2.14Euro), per poi recuperare, chiudere a 2.17Euro e limitare la perdita al -3.13%. Da inizio anno il titolo guadagna il +30.50% con massimi sinora toccati a 2.2750Euro il 10aprile, mentre da fine ottobre il guadagno è del +46%.