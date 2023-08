Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Technoprobe

La società TECHNOPROBE progetta, produce e commercializza soluzioni per l’esecuzione di test sui microchip per le industrie dei semiconduttori e della microelettronica durante il loro processo produttivo, garantendo così l’affidabilità dei dispositivi a semiconduttori presenti nei computer, smartphone, sistemi 5G, domotica, data center, automobili, telecomunicazioni, media, industria aerospaziale… Il fatturato maggiore è ottenuto in America (51%), seguito da Asia (41.6%), Europa (5%); in Italia solo il 2,4%.