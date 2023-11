Opportunità di trading in Borsa analisi dell'azione Unieuro

Ieri con il Cyber Monday si è conclusa una importante 4 giorni per il settore vendite al dettaglio che vedrà – anche quest’anno – la richiesta maggiore indirizzarsi su elettrodomestici ed elettronica di consumo, seppur in fase di rallentamento. Tra i principali rivenditori Unieuro (quotata al segmento Euronext Star Milan) si contende il mercato della grande distribuzione tech con MediaWorld, Euronics, Expert e Trony (nel primo trimestre 2023 Unieuro contava circa 5,6 milioni di utenti unici in Italia, in aumento dai 4,4 milioni di utenti del 2022).