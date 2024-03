Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica Banca Popolare Sondrio

Da lunedi 18marzo il titolo Banca Popolare di Sondrio è entrata nell’indice FTSEMIB, il paniere principale di Piazza Affari che comprende le 40 società maggiori per capitalizzazione e liquidità (le cosiddette “blue chips”) in sostituzione di Banca Generali, passata al segmento MidCap. Si tratta della prima revisione degli indici da inizio anno. Il settore bancario e finanziario si riconferma come il piu’ rappresentato nell’indice principale.