Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica azione Interpump

Lunedi tra i titoli migliori a Piazza Affari spiccava INTERPUMP Group a +4.80% che, dopo la chiusura di venerdi a 42.06Euro, riesce a spingersi sino a 44.08Euro. Nella precedente analisi qui pubblicata a fine gennaio si sottolineava come le proiezioni indicassero scivolamenti ribassisti del titolo a 43.00/42euro: ed in effetti il ribasso si realizzava, scendendo sino a 42.24Euro (8febbr) e poi a 41.64Euro venerdi scorso, in appoggio sulla trendline di supporto, ove si sono presentate correnti in acquisto (punto ottimale di entrata, rapporto rischio/profitto assai contenuto). La reazione rialzista in corso ha obiettivo a 47Euro e poi sui 48Euro, mentre in ottica piu ampia si individua anche un target sui 50.30Euro, punto mediano del range di oscillazione da novembre2021. Supporto settimanale di breve a 41.60Euro, principale a 38Euro. Resistenza settimanale a 48Euro: chiusure superiori a tale quota consentono la prosecuzione per 50.30Euro (target poi sui 52Euro).