Opportunità di trading in Borsa Analisi tecnica azioni Mfe

Mercoledi sera sono stati resi noti i risultati finanziari 2023 del Gruppo MFE MediaForEurope (ex Mediaset) e la sessione di giovedi ha visto i titoli scattare al rialzo (sia le azioni di categoria A che danno diritto ad un voto per azione, che quelle di categoria B: 10 voti per azione) sin dalle prime battute, seppur in maniera non omogenea, mettendo a segno un ottimo +9.03% per l’azione B ed un +4.39% per l’azione A.