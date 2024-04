Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Banca Sistema

L’Assemblea degli Azionisti di BANCA SISTEMA si riunirà il 24 aprile 2024 per deliberare sul piano di acquisto di azioni proprie per l’acquisto e la disposizione di 50.000 azioni proprie (massimo), pari ad una quota dello 0,06% del capitale sociale, per un controvalore massimo di 90.000 euro. Si delibererà inoltre sulla destinazione dell’utile e sulla distribuzione del dividendo che, qualora approvato, avverrà il 2maggio, con stacco cedola il 29 aprile 2024.