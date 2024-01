Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Danieli

Tra i titoli ieri in netto rialzo si è distinto DANIELI con +3.33% (rialzo poi ridimensionatosi in chiusura). La quotazione del gruppo, uno dei maggiori costruttori mondiali di macchine ed impianti per l’industria siderurgica, ha raggiunto nuovi massimi assoluti a 31.05Euro; il precedente massimo a 29.85Euro risaliva al novembre 2021 (oltre due anni fa). Nel marzo 2023 avevamo qui pubblicato analisi e proiezioni relative a questo titolo, evidenziando come si sarebbero avuti ripiegamenti a 22.20/20.70Euro, segnalando che il supporto settimanale transitava a 20Euro e sosteneva la tendenza rialzista. Le proiezioni si sono poi realizzate, visto il ribasso che ha riportato i prezzi 20.50Euro in luglio, con successiva risalita a 31.05Euro (+51.4% in 5mesi).