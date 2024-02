Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Diasorin

Seduta al rialzo superiore al +4% ieri per il titolo DIASORIN, salito da 89.48 euro a 93.12Euro mostrando segni di vitalità, pur trovandosi tuttora all’interno del range 81.24/97.42euro in atto da ottobre/2023. Prossimi target a 94 e poi a 98Euro. Si ricorda che il titolo era riuscito a toccare massimi assoluti a 211.80euro nel maggio/2020 per poi scendere costantemente, sino a 81.24Euro (ott/2023), perdendo quindi il -62% dai massimi.