Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Diasorin

Ieri seduta negativa a Piazza Affari per DIASORIN che ha chiuso con una perdita del 2.79% a 85.16Euro, dopo aver toccato anche il -3.50% durante la sessione. Il titolo del gruppo – leader italiano della diagnostica in vitro e nella commercializzazione di kit destinati all’analisi clinica di laboratorio (segmenti immunodiagnostica e diagnostica molecolare) – è quotato al segmento Euronext Milan ed ha completato il trend rialzista nel settembre 2021 a 208Euro. Il ribasso attuale fa parte del movimento discendente partito ad agosto 2022 (allora quotava 143.80Euro). Il 2023 si era aperto a 131.15Euro, salendo solo per il mese di gennaio sino a 131.65Euro per poi ripiegare, toccando quota 81.24Euro a fine ottobre. Il titolo pertanto ha perso il -60.94% dai massimi, mentre da inizio anno la performance è negativa del -38%.