Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Iveco

Venerdi il titolo IVECO si è distinto a Piazza Affari per l’apertura direttamente al rialzo da +10% che toccava 10.81Euro, guadagnando praticamente un euro dalla chiusura di giovedi effettuata a 9.82Euro. La presentazione dei conti del 2023 con risultati superiori alle stime ed un miglioramento della guidance 2024, corroborati dalla proposta di pagamento di un dividendo da 0,22 euro per azione (per un esborso di circa 59milioni di euro) hanno attivato gli acquisti. Il Gruppo segnala ricavi consolidati a +12,9% ed un miglioramento dell’utile netto a 234milioni di euro. Si prospetta un piano di riacquisto di azioni ordinarie fino a 10 milioni, per un importo totale fino a 130 milioni di euro. Il 14marzo si terrà anche il Capital Markets Day.