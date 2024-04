Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Leonardo

Martedi sessione ribassista a Piazza Affari, col titolo LEONARDO che attira l’attenzione per la chiusura effettuata a -8.95% (anche -10.10% in mattinata), sulla notizia che Goldman aveva tagliato i titoli del settore difesa indicando rischi al ribasso per tutto il comparto e confermando per Leonardo la raccomandazione “neutral”. Secondo il broker nell’ultimo anno il settore è stato sostenuto dall’espansione dei budget di spesa ma ora i multipli sono troppo elevati. La notizia, naturalmente, ha spinto al ribasso anche gli altri titoli europei del settore tra i quali: Hensoldt (-8.28%), RheinMetall (-6.89%), Thales (4.89%), BA Systems (4.52%).