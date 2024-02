Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Piaggio

Anno di ribassi



IL 2023 per PIAGGIO in Borsa si è rivelato un anno ribassista che ha visto il titolo cedere il -41.40%,passando dai 4.24Euro di marzo/2023 ai 2.4860Euro di novembre. Nella analisi qui pubblicata il 24agosto avevamo evidenziato come fossero attuabili ulteriori scivolamenti a 2.80/2.50Euro (pullback), livello raggiunto oltre due mesi dopo, ad inizio novembre. Il successivo rimbalzo ha riportato sinora i prezzi sui 3.10/3.15Euro (+26.50% in 3 mesi). Al 30 settembre 2023 il Gruppo Piaggio aveva indicato a consuntivo un utile netto pari a 85,7 milioni di euro (+ 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2022). Le stime comunicate dalle principali banche d’affari indicano ricavi pari a 2,06 miliardi di euro per il 2023, con marginalità in aumento. L’indebitamento netto a fine 2023 era indicato a 376 milioni di euro.