Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Poste

Il titolo POSTE ITALIANE aveva comunicato i risultati dell’esercizio 2023 a fine febbraio, dati molto positivi, con ricavi per 12 miliardi di euro (+5,4% su base annua) e risultato operativo a 2,62 miliardi – il doppio del 2017, anno dell’insediamento delll’attuale gestione del gruppo. La decisione di proporre per il quarto anno consecutivo un incremento al dividendo, portandolo a 0,80 euro per azione (+23% rispetto alla cedola del precedente esercizio e +13% rispetto a quanto originariamente prospettato), aveva attivato ulteriori acquisti sul titolo, spingendo i valori sino a 11.95Euro raggiunti martedi 19/marzo. Tale livello corrisponde, graficamente, al test della parte alta del canale di oscillazione rialzista entro il quale il titolo si muove da fine ott/2022 (vedi grafico). La sessione successiva l’azione perdeva il -4.8%, riportandosi a 11.38Euro.