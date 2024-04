Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Saras

Risale a febbraio la notizia che la famiglia Moratti ha concordato di vendere il 35% di Saras a 1.75europer azione alla multinazionale olandese VITOL (con sede Svizzera), valutando 1,7 miliardi di euro l’intero gruppo italiano. Con tale accordo tutta la partecipazione della famiglia Moratti in Saras verrà trasferita a Vitol, innescando un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria per il capitale azionario in circolazione del gruppo, con l’obiettivo di delistarlo. A febbraio Vitol è entrata in Saras con il 4,6%. Vitol è la più grande società di energia indipendente del mondo e nel 2002 ha registrato ricavi per 505 miliardi di dollari. In base all’elenco stilato da Fortune500 sarebbe al secondo posto tra le maggiori società al mondo, ma poichè Vitol limita la divulgazione di informazioni finanziarie, mantenendo un low profile ed una generale segretezza intorno alle proprie attività, non è incluso in alcuna classifica. La compagnia controlla 250 tra supertanker e navi, spedisce oltre 350 milioni di tonnellate di petrolio greggio all’anno e gestisce mediamente oltre 7,6 milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti derivati.