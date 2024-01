Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Solidworld

Ieri a Piazza Affari brillava il titolo SOLIDWORLD, con un rialzo del +20.80% che ha toccato 4.17Euro. Da inizio 2024 il rialzo è del +26.35%. Un anno fa, nel gennaio 2023, una iniziale fase ribassista aveva spinto le quotazioni a 1.84Euro, per poi risalire velocemente sino a 6.82Euro in marzo (+270% in meno di tre mesi). I prezzi sono attualmente indirizzati al test di area 4.30Euro (valore “attrattivo”), a ridosso della resistenza settimanale transitante a 4.50Euro.