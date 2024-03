Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione Technoprobe

La scorsa settimana TECHNOPROBE, societa italiana che progetta e realizza interfacce elettro-meccaniche utilizzate per il test dei semiconduttori, ha comunicato i risultati finanziari del 2023, registrando una contrazione sia dei ricavi che del margine operativo lordo. La contrazione degli acquisti dall’Asia ed in particolare della domanda di computer e smartphone ha ridotto i ricavi del -25.40% portandoli a 409.27milioni di euro rispetto agli oltre 548 milioni del 2022. Margine operativo lordo a 199,33 milioni di euro (-40,1% rispetto all anno precedente) ed utile netto – esclusa la quota di terzi – sceso da 148,22 milioni a 97,38 milioni di euro.