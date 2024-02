Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Tim

Avvio di settimana positivo per TELECOM che ieri è salito del +6.01%, a 0.2947Euro, per poi chiudere a 0,29 (+5.9%). Il titolo dal valore frazionale non riesce a riportarsi sopra 1euro dal maggio/2016. Gran parte degli investitori italiani lo hanno tuttora in portafoglio, osservando con attenzione gli sviluppi dell’affaire TIM/KKR/Governo.