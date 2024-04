Opportunità di trading al Nasdaq. Analisi tecnica azione Tesla

Altra sessione negativa per il titolo TESLA che cede oltre il -3% scendendo in area 171/170.50dollari. Con la concorrenza che schiaccia i prezzi in un contesto economico in cui i consumatori debbono fare i conti con tassi di interesse che restano elevati, Tesla evidenzia un rallentamento delle vendite rispetto alla prima metà del 2023, mentre avanzano i produttori cinesi. Su tutti il colosso BYD che negli ultimi trimestri del 2023 ha superato Tesla come numero di veicoli prodotti ma resta dietro alla società statunitense per numero di vetture elettriche vendute a livello globale. Si stima che Tesla consegnerà circa 444.500 veicoli nel secondo trimestre, con il suo Modello Y che riguadagna il podio come numero di immatricolazioni (+63% su base annua, superato il milione di unità). Si prevede che i ricavi di Tesla toccheranno i 79 miliardi di dollari nel 2024, con la maggior parte delle entrate generata negli Stati Uniti.