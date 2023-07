Opportunità di trading in Borsa: analisi del titolo Exact Sciences

Il settore della diagnostica ha avuto notevole impulso nel periodo 2020/2021. Tra le società statunitensi che hanno messo a segno importanti performances in pochi mesi, vi è EXACT SCIENCES (EXAS), societa di diagnostica molecolare, fornitore leader di screening e test diagnostici mirati alla rilevazione di tumori in fase iniziale. Nota soprattutto per la diagnosi precoce e la prevenzione del cancro del colon-retto, già nel 2014 aveva lanciato Cologuard®, primo test a domicilio del DNA delle feci per rilevare questo particolare tipo di cancro (non sostituisce la colonscopia). Il cancro al colon miete oltre 50.000 vittime ogni anno ed è la seconda causa più comune di morte per cancro negli Stati Uniti.