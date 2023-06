Opportunità di trading; analisi dell'azione Nrg Energy

Tra i numerosi titoli quotati al NYSE ieri si è distinta NRG Energy Inc., con un rialzo del 5% durante la sessione (passando dai 33.88dollari della chiusura di mercoledi ai 35.58dollari di giovedi), per poi ripiegare in chiusura. Si tratta di una società del settore utility: vende energia, gas naturale, servizi per la casa e l’energia in Usa e Canada (con vari marchi: NRG, Reliant, Direct Energy, Green Mountain Energy, Stream e XOOM Energy) a clienti residenziali e piccoli clienti commerciali.