Opportunità di trading: analisi dell'azione Tim

Telecom Italia torna alla ribalta a Piazza Affari. Tenta di risalire dallo zerovirgolaventierotti in cui langue da un anno, sfruttando le attese sulla decisione che prenderà il consiglio di amministrazione il 22 giugno. Dovrà scegliere tra le due offerte (non vincolanti) presentate da KKR e dal consorzio formato da Cdp Equity e Macquarie Infrastructure per l’acquisizione della cosiddetta NetCo (è un’unità che comprende la rete primaria, la rete secondaria e le attività wholesale domestiche e internazionali). Secondo indiscrezioni il fondo statunitense KKR ha alzato la precedente offerta di ulteriori due miliardi, arrivando quindi ad una offerta pari a 23 miliardi, battendo quella da 19.3miliardi di euro della Cdp-Macquarie (valida fino al 30luglio) che corre anche il rischio di essere bloccata dall’ antitrust in quanto CDP è presente sia nel capitale di Telecom che di Open Fiber (che infatti CDP/McQuire vorrebbero…spacchettare).