Parigi, la stangata sulla sosta e l'amaro risveglio dei possessori di auto elettriche

Il Re è nudo. Parliamo dell’amaro risveglio dei possessori di auto elettriche, convinti dalla demagogica grancassa ambientalista, che l’auto a spina sarebbe stato un “lascia passere” fiscale oltre che un semaforo verde per quelle zone cittadine a traffico limitato precluse alle auto endotermiche.

Nulla di tutto questo, anzi sta avvenendo il contrario. Non solo molti Paesi (Germania in testa) stanno cancellando incentivi e ripristinando bolli e tasse varie sulle auto green, ma addirittura chi viaggia green nei centri cittadini rischia di dover pagare la sosta molto di più di chi, tranquillamente, si è tenuto l’auto diesel e benzina.

La stangata sotto la Tour

A non fare alcuna distinzione tra endotermico ed elettrico ed anzi a punire ancor più quest’ultimo, ha iniziato Parigi. E’ cosa nota che gli abitanti della grande metropoli europea con il referendum di domenica scorsa hanno detto “sì” alla proposta di di triplicare il costo dei parcheggi in centro per i Suv. Le auto “pesanti, ingombranti e poco green” pagheranno quindi 18 euro all’ora per la sosta nei quartieri centrali e 12 euro all’ora nei quartieri più periferici.

Le vetture tradizionali invece continueranno a pagare 6 euro in centro e 4 in periferia. In pochi però hanno fatto i conti col fatto che nel quesito referendario non si parlava di Suv ma di auto superiori ad un certo peso (sopra 1,6 tonnellate). Nella lista nera figurano ovviamente le maxi-auto ma anche autovetture che Suv non sono ed in particolar modo molti veicoli elettrici, storicamente ben più pesanti (visto il pacco batterie) dei modelli endotermici .

Anche in Italia la possibile batosta

In base a questi parametri rientra nella stangata, solo per fare un esempio, la Peugeot 308 elettrica (che pesa 1659 chilogrammi). La misura approvata a Parigi è già stata commentata con favore dai sindaci di molte grandi città, anche italiane.

Città che nei mesi scorsi hanno iniziato a cancellare agevolazioni all’ingresso nei centri storici per le auto elettriche. E’ dunque possibile che la lotta alle auto “pesanti ed ingombranti” finisca per cancellare i sogni dei pur pochissimi possessori italiani di vetture cosiddette green.