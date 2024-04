Piazza Affari poco mossa, Borse caute in attese di lumi sui tassi

Partenza al rallentatore per Piazza Affari, che nelle prime battute segna un progresso dello 0,08%. Milano fa meglio delle altre piazze del Vecchio continente, che in un clima attendista si muovono sotto la parità con il Cac40 di Parigi in calo dello 0,09% mentre il Dax di Francoforte cede lo 0,12%.

Attesa per le decisioni sui tassi

Wall Street ha chiuso poco mossa con il rapporto Adp sull’occupazione alla vigilia che ha mostrato un mercato del lavoro ancora solido: ora gli occhi saranno puntati sul tasso di disoccupazione di marzo in arrivo venerdì, dopo il rialzo a sorpresa dello scorso mese. Per quanto riguarda invece l’Europa, dove l’inflazione è calata al 2,4% a marzo dal 2,6% di febbraio, c’è maggior fiducia sul fatto che la Bce possa confermare un primo taglio ai tassi a giugno. Mercoledì a mercati europei chiusi, il numero uno della Fed, Jerome Powell, intervenendo dalla California, ha detto che i tagli “saranno probabilmente appropriati, quest’anno”, ma servono “maggiori prove sul fatto che l’inflazione si stia muovendo verso il 2%”.

Ritraccia Tim, sale Poste

Tra i titoli ritraccia Tim, maglia nera del listino principale, dopo il balzo della vigilia in scia alla notizia del maxirisarcimento da un miliardo in arrivo. Gli acquisti premiano il comparto dei titoli finanziari, con Poste Italiane che mette a segno un progresso dell’1,74%, seguita da Azimut +0,91% e Mps +0,7%. Bene anche Enel, in progresso dello 0,75%.